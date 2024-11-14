На юге Японии аварийно сел вертолет ВС США

Многоцелевой вертолет UH-1 ВС США аварийно сел в самой южной японской префектуре Окинава.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что вертолет приземлился в сельской местности близ одной из местных автомагистралей. В результате инцидента никто не пострадал, на место была отправлена группа специалистов для выяснения обстоятельств случившегося.
Это уже второй инцидент с американской военной авиацией за день - ранее утром два конвертоплана Osprey ВС США совершили посадку в аэропорту японской префектуры Кагосима без предварительного уведомления и согласования.
В Японии периодически происходят инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране, что вызывает недовольство и обеспокоенность у местного населения и региональных властей.