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На юге Японии аварийно сел вертолет ВС США

На юге Японии аварийно сел вертолет ВС США Многоцелевой вертолет UH-1 ВС США аварийно сел в самой южной японской префектуре Окинава.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 16:59
На юге Японии аварийно сел вертолет ВС США

Многоцелевой вертолет UH-1 ВС США аварийно сел в самой южной японской префектуре Окинава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что вертолет приземлился в сельской местности близ одной из местных автомагистралей. В результате инцидента никто не пострадал, на место была отправлена группа специалистов для выяснения обстоятельств случившегося.

Это уже второй инцидент с американской военной авиацией за день - ранее утром два конвертоплана Osprey ВС США совершили посадку в аэропорту японской префектуры Кагосима без предварительного уведомления и согласования.

В Японии периодически происходят инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране, что вызывает недовольство и обеспокоенность у местного населения и региональных властей.

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