На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы

Случай сибирской язвы подтвержден вОдесской области (Украина).

Случай сибирской язвы подтвержден в Одесской области (Украина).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Центр общественного здоровья минздрава Украины.

Сообщается, что в июле в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении сибирской язвы. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.