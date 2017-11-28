На юге Тель-Авива здание магазина частично обрушилось после взрыва - ОБНОВЛЕНО - ДОПОЛНЕНО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли при взрыве, который произошёл в магазине на южной окраине израильского города Тель-Авив..

Как передает Report, об этом сообщает Maariv.

Отмечается, что инцидент произошёл в здании магазина в Яффе, южном предместье города. Взрыв привёл к возгоранию.

По данным издания, один из пострадавших был госпитализирован в тяжёлом состоянии с ожогами по всему телу, другие четыре человека получили незначительные травмы.

На месте происшествия работают спасатели. Также к району взрыва прибыли усиленные наряды полиции.

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Взрыв привел к возгоранию и частичному обрушению здания магазина в Яффе, южном предместье израильского города Тель-Авива.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщила местная полиция.

О наличии пострадавших и причинах взрыва информации не поступало.

"По нашим данным, речь идет о магазине стройматериалов. Причина происшествия пока неизвестна", — сообщила пресс-служба полиции.