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На юге Таиланда в результате наводнения погибли четыре человека

На юге Таиланда в результате наводнения погибли четыре человека Четыре человека погибли и еще трое пропали без вести в результате наводнения в провинции Наратхиват на юге Таиланда, которое было вызвано проливными дождями в регионе.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 13:07
На юге Таиланда в результате наводнения погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще трое пропали без вести в результате наводнения в провинции Наратхиват на юге Таиланда, которое было вызвано проливными дождями в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С последствиями стихии, которая также затронула соседние с Наратхиват провинции Яла, Сонгкхла, Паттани и Сатун, столкнулись более 100 тыс. жителей. По данным местных властей, с постепенным прекращением осадков уровень воды в реках пошел на убыль, и, как ожидается, коммунальные службы смогут вскоре приступить к ликвидации последствий наводнения.

Пострадавший в результате наводнения регион находится вдали от известных туристических маршрутов Таиланда. Сведений о пострадавших туристах не поступало. Наратхиват и Яла граничат с Малайзией, где местное население также столкнулось с последствиями паводков.

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Версия на азербайджанском языке Tailandda daşqınlar nəticəsində 4 nəfər ölüb
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