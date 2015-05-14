На юге Таиланда произошло более десяти взрывов, пострадали 12 человек

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек пострадали в результате 14 взрывов возле города Яла в южной части Таиланда. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг представитель полиции.
"Я получил сообщение о том, что в 14 местах взорвались бомбы", - заявил представитель полиции Таиланда Правут Таворнсири (Prawut Thawornsiri).
К настоящему моменту данных о погибших не поступало, сообщается о 12 пострадавших, передает агентство Рейтер.
Правут Таворнсири отметил, что взрывы были небольшой мощности, их целью было не убийство людей, а создание паники.
News DepartmentАвтор новости
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