В Таиланде произошли 3 взрыва, погиб 1 военнослужащий, ранены 35 человек

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В провинции Ялла на юге Таиланда в результате трех взрывов погиб 1 военнослужащий, ранены по меньшей мере 35 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию распространил Седьмой национальный телеканал страны.

В результате первого взрыва в районе Кабанг провинции Ялла погиб 1 военнослужащий, ранены 18 военнослужащих и 1 гражданское лицо.

Второй произошел недалеко от места первого взрыва. В результате пострадали 2 военнослужащих и автомобили.

Третий взрыв произошел на том же месте, где рано утром прогремел первый. Саперы и полицейские, проводившие осмотр места происшествия, а также несколько гражданских лиц, всего не менее 17 человек, получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что в регионе действуют боевые организации сепаратистов, требующих отделения территории этих провинций от преимущественно буддийского Таиланда. Противостояние боевиков и сил безопасности Таиланда началось в регионе в 2004 году. С тех пор в перестрелках, обстрелах и при взрывах самодельных бомб погибли более 6,7 тысяч человек, в основном – гражданских лиц.

Провинция Ялла вместе с провинциями Наративат и Паттани составляет регион "крайнего юга" Таиланда, населенный преимущественно этническими малайцами-мусульманами.