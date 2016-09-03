На юге Таиланда один человек погиб в результате взрыва на железнодорожной станции

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в провинции Паттани на юге Таиланда. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов, взрывное устройство было заложено на территории небольшой провинциальной станции в административном районе Хкокпо и сработало, когда на ней находился пассажирский поезд, следовавший из Бангкока. "Погиб сотрудник железной дороги, находившийся в последнем вагоне состава, ранения получил начальник станции", - говорится в сообщении полиции.



