На юге Таиланда два человека пострадали при нападении боевиков

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Два человека получили ранения в результате взрыва гранат в южной провинции Таиланда - Паттани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Nation.

По данным полиции, четверо боевиков на двух мотоциклах бросили три гранаты в один из домов деревни Бан Чамао. В результате взрыва два человека пострадали. Оба они были отправлены в больницу.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет, добиваясь отделения и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в ходе перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.