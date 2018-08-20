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    На юге Таиланда два человека пострадали при нападении боевиков

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Два человека получили ранения в результате взрыва гранат в южной провинции Таиланда - Паттани.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Nation.

    По данным полиции, четверо боевиков на двух мотоциклах бросили три гранаты в один из домов деревни Бан Чамао. В результате взрыва два человека пострадали. Оба они были отправлены в больницу.

    Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет, добиваясь отделения и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в ходе перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.

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