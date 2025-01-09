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На юге США из-за надвигающегося снежного шторма закрыли школы и учреждения

На юге США из-за надвигающегося снежного шторма закрыли школы и учреждения Власти южных американских штатов закрыли школы и офисы многих учреждений в ожидании очередного снежного шторма.
Другие страны
9 января 2025 г. 13:28
На юге США из-за надвигающегося снежного шторма закрыли школы и учреждения

Власти южных американских штатов закрыли школы и офисы многих учреждений в ожидании очередного снежного шторма.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг Associated Press (AP).

Так, в Техасе в четверг отменили занятия для более 1 млн школьников в связи с гололедом, который может сохраниться и в пятницу. Учащиеся в столице штата Арканзас, Литл-Рок, также останутся в четверг дома из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за непогоды губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил о закрытии в пятницу ряда учреждений. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил о приведении в готовность спасательных служб, сообщает "Интерфакс".

В районе техасского города Даллас метеорологи прогнозируют выпадение до 10 см осадков. В соседнем с Техасом штате Оклахома может выпасть свыше 12 см снега. Дождь, снег и гололед может настичь южные штаты от Нью-Мексико до Алабамы. К субботе в штатах Джорджия, Северная Каролина и Теннесси может выпасть около 20 см снега.

На минувшей неделе на страну обрушилась снежная буря, которая привела к гибели не менее четырех человек. Около 300 тыс. человек оставались без электричества. Кроме того, шторм вызвал транспортные проблемы: автомобильные аварии и тысячи отмененных авиарейсов.

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