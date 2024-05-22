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На юге Сомали наблюдается сильное наводнение

На юге Сомали наблюдается сильное наводнение Сильное наводнение охватило южные регионы Сомали.
Другие страны
22 мая 2024 г. 18:42
На юге Сомали наблюдается сильное наводнение

Сильное наводнение охватило южные регионы Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, после обильных дождей река Шабелле вышла из берегов, затопив обширные территории области Хиран.

Практически полностью оказался под водой город Беледуэйне - административный центр области. Власти приступили к эвакуации населения из пострадавших кварталов. Многие люди самостоятельно перебираются из затопленных домов на возвышенность.

Правительство Сомали недавно выступило с предупреждением об угрозе наводнений после ливней. Речь шла об областях Хиран, Гедо, Джубба и Средняя Шабелле. В нескольких областях на 14 мая от наводнений пострадали более 225 тыс. человек, в том числе 38,7 тыс. были вынуждены стать внутренне перемещенными лицами.

В первую очередь стихия ударила по районам Доблей и Афмадоу в областях Нижняя Джуба и Джуба соответственно. Сильно пострадали инфраструктурные объекты, системы водоснабжения и канализации. Создается угроза эпидемий кишечных заболеваний.

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Версия на английском языке 'Unprecedented' floods displace hundreds in Central Somalia

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