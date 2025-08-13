На юге Сирии израильские войска вошли в пять селений провинции Эль-Кунейтра

Механизированные подразделения израильской армии вошли на территорию сирийской провинции Эль-Кунейтра и провели зачистку в пяти населенных пунктах.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

В северном районе оккупационные силы появились в Тарандже, где они проводили спецоперацию 12 августа. Оттуда один из патрулей продолжил движение в сторону города Ходр.

В южной части провинции появление израильских войск зафиксировали у холма Телль-Ахмар и деревни Эль-Асбах, где были установлены временные пропускные пункты. В центральной части израильские военные заняли поселок Кидна, запретив жителям покидать свои дома.

Напомним, что 10 августа колонна из пяти израильских бронемашин въехала в город Эр-Рафид, находящийся на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами. Еще одна колонна продвинулась в населенный пункт Рувейхина, расположенный в центре провинции в 70 км от Дамаска.

Ранее 26 июля в Париже состоялись переговоры между делегациями Сирии и Израиля при посредничестве США. Как заявил дипломатический источник в Дамаске, стороны обсуждали возможность возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. По его сведениям, сирийская сторона выдвинула требование "о немедленном выводе израильских войск с позиций, на которые они недавно выдвинулись".