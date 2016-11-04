На юге Швеции прогремел сильный взрыв

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Cильный взрыв произошел у ресторана, расположенного в центре города Мальме на юге Швеции, в ночь на пятницу, пострадавших нет, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Взрыв описывается как сильный, произошел в задней части ресторана и стал причиной повреждения от осколков окон и фасада прилегающего здания", - говорится в сообщении для прессы полиции Мальмё.

Данных о том, что именно стало причиной взрыва, в полиции пока нет.