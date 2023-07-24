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На юге Швеции полиция остановила новую акцию Греты Тунберг

На юге Швеции полиция остановила новую акцию Греты Тунберг Полиция города Мальмё на юге Швеции увела с дороги экоактивистку Грету Тунберг и членов ее организации Reclaim the Future, блокирующих магистраль в нефтяной порт города.
Другие страны
24 июля 2023 г. 20:15
На юге Швеции полиция остановила новую акцию Греты Тунберг

Полиция города Мальмё на юге Швеции увела с дороги экоактивистку Грету Тунберг и членов ее организации Reclaim the Future, блокирующих магистраль в нефтяной порт города.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте полиции Швеции.

"Беспорядки в нефтяном порту. Полиция получила указания к действию, потому что большое количество людей блокируют въезд в порт. Полиция распустила манифестацию, так как она воспринимается как серьезный беспорядок. Движение восстановлено", - поясняется на сайте полиции.

С места акции увели шесть человек, они будут привлечены к ответственности за "неподчинение органам правопорядка". Пока неясно, будет ли Тунберг одной из них.

Тунберг и несколько членов организации Reclaim the Future прибыли в нефтяной порт Мальмё на новую климатическую акцию всего через несколько часов после того, как в понедельник суд города признал ее виновной в неповиновении полиции в июне этого года и приговорил к штрафу.

Окружной суд Мальмё в понедельник признал Тунберг виновной в нарушении правил при проведении демонстрации и обязал выплатить 1,5 тыс. крон ($144) в виде ежедневных штрафов, а также 30 тыс. крон ($2 880) за климатическую акцию возле нефтяного порта. Тунберг не признала себя виновной в совершении преступления, хотя заявила, что наказание было ожидаемым.

Согласно обвинительному заключению, 20-летняя Тунберг "принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей" и "ослушалась приказа полиции уйти с дороги". 19 июня группа протестующих от организации Reclaim the Future попыталась блокировать въезд в порт города Мальмё на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива. В социальных сетях Тунберг сообщила, что целью акции была блокада грузовиков с нефтью.

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