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    На юге Сербии поезд протаранил автобус, есть погибшие

    Погибли по меньшей мере три человека

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, свыше 20 пострадали в результате столкновения поезда и рейсового автобуса на железнодорожном переезде Доне-Меджурово на юге Сербии, у города Ниш.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное телевидение Сербии.

    Причины ДТП выясняются. На месте аварии работают полиция и бригада скорой помощи.

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