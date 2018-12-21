На юге Сербии поезд протаранил автобус, есть погибшие

https://report.az/storage/news/0d16860a7fdb99d559e49ef7834f2f1e/cc921ffb-e5a3-4cb7-a159-908139bdd0cc_292.jpg
Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, свыше 20 пострадали в результате столкновения поезда и рейсового автобуса на железнодорожном переезде Доне-Меджурово на юге Сербии, у города Ниш.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное телевидение Сербии.
Причины ДТП выясняются. На месте аварии работают полиция и бригада скорой помощи.
Tural AsadiАвтор новости