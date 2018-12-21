На юге Сербии поезд протаранил автобус, есть погибшие

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, свыше 20 пострадали в результате столкновения поезда и рейсового автобуса на железнодорожном переезде Доне-Меджурово на юге Сербии, у города Ниш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное телевидение Сербии.

Причины ДТП выясняются. На месте аварии работают полиция и бригада скорой помощи.