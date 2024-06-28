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На юге Польши загорелись цистерны с топливом

На юге Польши загорелись цистерны с топливом Возгорание цистерн с топливом произошло утром в населенном пункте Славкув на юге Польше.
Другие страны
28 июня 2024 г. 11:11
На юге Польши загорелись цистерны с топливом

Возгорание цистерн с топливом произошло утром в населенном пункте Славкув на юге Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь пожарной службы республики Кароль Кежковский.

"В 03:56 мы получили сообщение о том, что горят цистерны с топливом. Всего в резервуарах находилось около 6 тыс. литров топлива", - сказал представитель службы.

По его словам, пожар удалось ликвидировать спустя несколько часов, в тушении приняли участие около 70 пожарных и 19 единиц техники. Пострадавших нет, заявил Кежковский. Полностью выгорели цистерны и прицепы для грузовиков, которые находились рядом. Причины возгорания пока не установлены.

Пожар произошел на территории перегрузочного терминала Польской ширококолейной металлургической линии железной дороги (LHS). Она проложена от граничащего с Украиной города Хрубешув до Славкува. Этой дорогой перевозят преимущественно железную руду, продукты питания, корма для животных, масличные культуры, фрукты, каменный уголь и металлопродукцию, уточняется на сайте LHS. С начала этого года по май включительно по LHS перевезено около 3,9 млн тонн грузов.

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