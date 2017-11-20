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    На юге Пакистана грузовик столкнулся с автобусом, погибли 17 человек

    Грузовик с углем перевернулся при попытке обогнать рейсовый автобус, столкнувшись с ним

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли, еще пять получили ранения в результате крупного ДТП на юге Пакистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Авария произошла в районе города Хайрпур провинции Синд на юге страны. Грузовик с углем, следовавший по маршруту Ранипур-Сиккур, перевернулся при попытке обогнать рейсовый автобус, столкнувшись с ним.

    Полиция утверждает, что водитель грузовика не справился с управлением, что привело к гибели 17 человек.

    К настоящему времени все пострадавшие доставлены в одну из больниц Хайрпура, двое из них находятся в критическом состоянии. 

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