На юге Пакистана грузовик столкнулся с автобусом, погибли 17 человек

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли, еще пять получили ранения в результате крупного ДТП на юге Пакистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в районе города Хайрпур провинции Синд на юге страны. Грузовик с углем, следовавший по маршруту Ранипур-Сиккур, перевернулся при попытке обогнать рейсовый автобус, столкнувшись с ним.

Полиция утверждает, что водитель грузовика не справился с управлением, что привело к гибели 17 человек.

К настоящему времени все пострадавшие доставлены в одну из больниц Хайрпура, двое из них находятся в критическом состоянии.