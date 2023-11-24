На юге Мексики журналист вместе с семьей пропал без вести

В мексиканском городе Такско в штате Герреро на юге Мексики объявили в розыск пропавшего журналиста Марко Антонио Толедо Хаймеса и его семью.

В мексиканском городе Такско в штате Герреро на юге Мексики объявили в розыск пропавшего журналиста Марко Антонио Толедо Хаймеса и его семью.

Как передает Report , соответствующую информацию распространила Генеральная прокуратура региона.

По данным правоохранителей, последний раз 59-летнего Толедо Хаймеса, а также его супругу и сына видели в Такско 19 ноября, а заявление об их пропаже поступило в ведомство 22 ноября.

Мужчина возглавляет еженедельное издание El Espectador de Taxco, а также сотрудничает с другими СМИ. Известно, что он освещал региональные социальные темы.

Одновременно с сообщением прокуратуры американская писательница мексиканского происхождения Хулисса Арсе Райя в своем блоге заявила о похищении своей сестры Сильвии Арсе и ее мужа Альберто Санчеса. Супруги управляют региональным новостным сайтом Red Siete.

По словам женщины, группа неизвестных вооруженных людей похитила их 23 ноября в Такско, оставив на улице троих детей супружеской пары в возрасте трех, пяти и 13 лет.