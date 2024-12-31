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На юге Мексики в тайных захоронениях нашли более 30 тел

На юге Мексики в тайных захоронениях нашли более 30 тел В штате Чьяпас на юге Мексики обнаружили 25 тайных захоронений, в которых в общей сложности найдено более 30 тел.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 20:07
На юге Мексики в тайных захоронениях нашли более 30 тел

В штате Чьяпас на юге Мексики обнаружили 25 тайных захоронений, в которых в общей сложности найдено более 30 тел.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор штата Хорхе Луис Льявен Абарка.

"На сегодняшний день нами обнаружено в общей сложности 25 тайных могил, найдено 31 тело, из них 29 мужских и два - женских", - приводятся его слова в заявлении, опубликованном на сайте генпрокуратуры Чьяпаса.

"Мы собираемся продолжить предпринимать все необходимые действия для того, чтобы найти тела всех, кто был заявлен в качестве пропавшего без вести", - добавил Льявен Абарка.

Штат Чьяпас, расположенный на границе Мексики с Гватемалой, регулярно попадает в сводки криминальных новостей. Его территория используется нелегальными мигрантами из латиноамериканских стран, которые пытаются пересечь Мексику в попытках затем попасть в США. Кроме того, здесь активны наркокартели.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada içərisində onlarla meyit olan qəbirlər aşkarlanıb

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