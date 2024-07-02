На юге Мексики в ходе столкновения наркокартелей погибли не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в ходе столкновения между наркокартелями на юге Мексики в штате Чьяпас.

По меньшей мере 20 человек погибли в ходе столкновения между наркокартелями на юге Мексики в штате Чьяпас.

Как передает Report , об этом со ссылкой на министерство общественной безопасности мексиканского штата сообщает издание Excelsior.

Отмечается, что вооруженный конфликт между представителями картеля Синалоа и оспаривающей его влияние местной криминальной группировкой произошел 29 июня в муниципалитете Ла Конкордия штата Чьяпас.

По сведениям издания, прибывшие в район места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили пикап, в кузове которого находилось 15 тел. Еще двое были найдены мертвыми в кабине, а трое - рядом с внедорожником. Все жертвы были с огнестрельными ранениями. У четверых погибших при себе были документы граничащей со штатом Чьяпас Гватемалы.

По предварительным данным следствия, вооруженное столкновение стало следствием противостояния между картелем Синалоа и картелями Чьяпаса и Гватемалы за контроль над приграничной территорией.