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На юге Мавритании из-за уличных беспорядков погибли три человека

На юге Мавритании из-за уличных беспорядков погибли три человека Три человека погибли в городе Каэди на юге Исламской Республики Мавритания (ИРМ) в результате уличных беспорядков, которые произошли после оглашения результатов президентских выборов.
Другие страны
3 июля 2024 г. 02:44
На юге Мавритании из-за уличных беспорядков погибли три человека

Три человека погибли в городе Каэди на юге Исламской Республики Мавритания (ИРМ) в результате уличных беспорядков, которые произошли после оглашения результатов президентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Sahara Media со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что в Каэди произошли акты вандализма и грабежи, угрожавшие безопасных граждан, их собственности, а также общественных мест. В ответ на действия правонарушителей сотрудники сил безопасности провели задержания, произошли ожесточенные столкновения. Трое задержанных участников беспорядков погибли, двое стражей порядка получили серьезные ранения, уточнили в МВД.

Начато расследование для выявления всех обстоятельств беспорядков.

На прошедших 29 июня выборах победу одержал действующий президент ИРМ 67-летний Мохамед ульд Газвани, который получил поддержку более 56% голосов избирателей. Его основной соперник независимый кандидат Бирам ульд Дах ульд Абейд выразил несогласие с официальными данными избиркома и призвал своих сторонников выйти на улицы.

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