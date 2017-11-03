На юге Ливии пропали три гражданина Турции и немецкий инженер

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Один гражданин Германии и три Турции пропали на юге Ливии.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники в ливийских структурах безопасности.

По имеющейся информации, "с немецким инженером и тремя турками, находящимися в южных районах Ливии, пропала всякая связь". Ни о профессиональной деятельности иностранцев, ни о конкретном месте, где они находились, данные не приводятся. Также не уточняется, с какого времени властям не удается связаться с этими людьми.

Вместе с тем телеканал BBC Arabic сообщил, что четыре иностранных инженера - немец и три турка - "были похищены". По данным телеканала, инцидент произошел в районе Убари на юго-западе Ливии.