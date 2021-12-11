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На юге Ливана в лагере беженцев взорвался склад с оружием

На юге Ливана в лагере беженцев взорвался склад с оружием Несколько мощных взрывов прогремели в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана.
Другие страны
11 декабря 2021 г. 00:29
На юге Ливана в лагере беженцев взорвался склад с оружием

Несколько мощных взрывов прогремели в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал "An-Nashra", причиной взрывов стал пожар, вспыхнувший на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС.

По предварительным данным, погибших нет, 12 человек получили ранения, при этом несколько из них доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Военнослужащие ливанской армии оцепили район взрыва. На место происшествия прибыли пожарные команды, которые пытаются ликвидировать очаги возгорания.

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Версия на азербайджанском языке Livanda qaçqın düşərgəsində partlayış olub, xəsarət alanlar var

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