На юге Ливана в лагере беженцев взорвался склад с оружием

Несколько мощных взрывов прогремели в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана.

Несколько мощных взрывов прогремели в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал "An-Nashra", причиной взрывов стал пожар, вспыхнувший на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС.

По предварительным данным, погибших нет, 12 человек получили ранения, при этом несколько из них доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Военнослужащие ливанской армии оцепили район взрыва. На место происшествия прибыли пожарные команды, которые пытаются ликвидировать очаги возгорания.