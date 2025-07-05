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На юге Ливана при атаке дронов ЦАХАЛ погиб мирный житель

На юге Ливана при атаке дронов ЦАХАЛ погиб мирный житель Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС нанесли серию ударов по окрестностям города Бинт-Джбейль на юге Ливана, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель, еще пятеро пострадали.
Другие страны
5 июля 2025 г. 17:07
На юге Ливана при атаке дронов ЦАХАЛ погиб мирный житель

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС нанесли серию ударов по окрестностям города Бинт-Джбейль на юге Ливана, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель, еще пятеро пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Во время атаки израильских беспилотников на автомобиль в районе Сафа-эль-Хава был убит один человек и двое получили ранения, - указывается в тексте. - Сведения о трех пострадавших поступили из районов Шакра и Шебаа, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии".

Ранее новостной портал Lebanon 24 сообщил, что израильские войска в ходе артиллерийских обстрелов ливанской территории разрушили дома в населенных пунктах Мейс-эль-Джебель и Кфар-Кила. Сведений о возможных пострадавших не приводится.

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