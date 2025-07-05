На юге Ливана при атаке дронов ЦАХАЛ погиб мирный житель

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС нанесли серию ударов по окрестностям города Бинт-Джбейль на юге Ливана, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель, еще пятеро пострадали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС нанесли серию ударов по окрестностям города Бинт-Джбейль на юге Ливана, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель, еще пятеро пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Во время атаки израильских беспилотников на автомобиль в районе Сафа-эль-Хава был убит один человек и двое получили ранения, - указывается в тексте. - Сведения о трех пострадавших поступили из районов Шакра и Шебаа, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии".

Ранее новостной портал Lebanon 24 сообщил, что израильские войска в ходе артиллерийских обстрелов ливанской территории разрушили дома в населенных пунктах Мейс-эль-Джебель и Кфар-Кила. Сведений о возможных пострадавших не приводится.