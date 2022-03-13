На юге КНР ввели строгие меры из-за новых случаев COVID-19

Власти города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, юг Китая) ввели строгие противоэпидемические меры после выявления новых случаев COVID-19.

Власти города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, юг Китая) ввели строгие противоэпидемические меры после выявления новых случаев COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье информационный портал Sina.

За минувшие сутки в провинции Гуандун было выявлено 62 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 60 - в Шэньчжэне. Как передает портал, в ближайшие дни власти проведут три раунда массового тестирования местных жителей на коронавирус. Население города составляет 17,6 млн человек.

Как указывается в материале, работа общественного транспорта и метро будет приостановлена. Местным жителям рекомендовано не покидать город без особой необходимости. Все массовые мероприятия отменены.

Предприятиям города рекомендовано приостановить деятельность или перевести сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют предприятия, относящиеся к объектам и системам жизнеобеспечения (водо-, электро-, газо- и теплоснабжение, системы связи, сфера продовольствия и т. д.). Все коммерческие объекты, за исключением продовольственных магазинов и фермерских рынков, аптек, медицинских учреждений, предприятий общественного питания, также приостановят свою работу. Представители общепита смогут принимать заказы только навынос.

В материале также указывается, что сотрудникам организаций непроизводственной сферы рекомендовано перейти на удаленный режим работы. Исключение составляют те, кто занят в борьбе с пандемией.

Как отмечается, принятые меры будут действовать в период с 14 по 20 марта, после чего они могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации.