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На юге Китая зафиксировали более 100 случаев заболевания лихорадкой денге

На юге Китая зафиксировали более 100 случаев заболевания лихорадкой денге Китайские медики выявили 119 случаев заболевания лихорадкой денге в южной провинции КНР Гуандун.
Другие страны
1 августа 2025 г. 06:22
На юге Китая зафиксировали более 100 случаев заболевания лихорадкой денге

Китайские медики выявили 119 случаев заболевания лихорадкой денге в южной провинции КНР Гуандун.

Как передает Report, об этом сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Случаи заражения зафиксированы с 21 по 27 июля. Треть заболевших приходится на административный центр региона, город Гуанчжоу.

102 случая заболевания лихорадкой денге выявлены у граждан, которые не выезжали из провинции, еще 17 - завозные.

Распространение денге, переносчиками которой являются комары, произошло на фоне вспышки лихорадки чикунгунья, также распространяемой этими насекомыми. Ранее власти гуандунского города Фошань ввели третий уровень реагирования на ситуацию в области здравоохранения и объявили о семидневной кампании по уничтожению комаров. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, где первый уровень - наивысший. Четвертый (базовый) и третий (относительно высокий) уровни вводятся при возникновении вспышки заболевания на уровне города.

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