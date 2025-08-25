На юге Китая за неделю выявили свыше 300 случаев заражения лихорадкой чикунгунья

За неделю в провинции Гуандун на юге Китая было зафиксировано 336 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья.

Как передает Report, об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в городах Фошань - 206, Гуанчжоу - 62, Чжаньцзян - 15, Чаочжоу - 13 и т.д.

Сообщается, что риск глобальной эпидемии сохраняется, но несмотря на это, ситуация в целом стабильная.

"В различных районах провинции Гуандун продолжают проводиться профилактические работы", - сообщает CCTV.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых.