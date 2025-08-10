О нас

На юге Китая выявили более 1,3 тыс. случаев заболевания лихорадкой чикунгунья

На юге Китая выявили более 1,3 тыс. случаев заболевания лихорадкой чикунгунья
Другие страны
10 августа 2025 г. 11:22
На юге Китая выявили более 1,3 тыс. случаев заболевания лихорадкой чикунгунья

Медики выявили за неделю 1 387 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в провинции Гуандун на юге Китая.

Как передает Report, об этом сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний в отчете за период с 3 по 9 августа.

Подавляющее большинство зараженных (1 212) выявлено в городе Фошань, который был очагом заболевания в начале июля. 103 случая зафиксированы в административном центре провинции Гуанчжоу.

В регионе действуют усиленные профилактические меры, ведется целенаправленное уничтожение комаров, которые переносят вирус.

Отметим, что вспышка вируса чикунгунья произошла в провинции Гуандун в начале июля во время жаркой и влажной погоды, способствующей размножению комаров. Общее число выявленных случаев лихорадки на юге КНР превысило 8 000. Кроме того, медики выявили более 100 случаев лихорадки денге. Инфицированные зарегистрированы также в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах. Подавляющее число уже переболело лихорадкой в легкой форме.

