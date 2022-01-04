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На юге Китая в результате схода оползня погибли 10 человек

На юге Китая в результате схода оползня погибли 10 человек В результате схода оползня в провинции Гуйчжоу на юге Китая погибли 10 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
Другие страны
4 января 2022 г. 09:28
На юге Китая в результате схода оползня погибли 10 человек

В результате схода оползня в провинции Гуйчжоу на юге Китая погибли 10 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник администрация города Бицзе, где произошло ЧП.

Происшествие случилось в ходе проведения строительных работ примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна.

Власти мобилизовали более 1 тыс. человек. Все пострадавшие находятся в больнице, спасатели и полиция продолжают поиски пропавших без вести.

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Версия на азербайджанском языке Çində sürüşmə olub, 10 nəfər ölüb

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