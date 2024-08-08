На юге Китая самолет потерпел крушение

Самолет потерпел крушение в провинции Хайнань, расположенной на юге КНР.

Самолет потерпел крушение в провинции Хайнань, расположенной на юге КНР.

Как передает Report, об этом сообщил китайский информационный портал "Цзиму Синьвэнь", сославшись на местные власти.

В материале отмечается, что утром 8 августа в социальных сетях распространилось видео с падением воздушного судна. По информации журналистов, инцидент произошел в районе города Басо в уезде Дунфан.

Сейчас на место происшествия направляются сотрудники экстренных служб. При этом причины ЧП пока неизвестны. То же касается количества людей, находившихся на борту самолета, и наличия пострадавших.

Информацию о крушении воздушного судна подтвердили в правоохранительных органах. В настоящее время в районе происшествия работают полицейские, которые призвали местных жителей не приближаться к месту ЧП.