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На юге Китая самолет потерпел крушение

На юге Китая самолет потерпел крушение Самолет потерпел крушение в провинции Хайнань, расположенной на юге КНР.
Другие страны
8 августа 2024 г. 11:05
На юге Китая самолет потерпел крушение

Самолет потерпел крушение в провинции Хайнань, расположенной на юге КНР.

Как передает Report, об этом сообщил китайский информационный портал "Цзиму Синьвэнь", сославшись на местные власти.

В материале отмечается, что утром 8 августа в социальных сетях распространилось видео с падением воздушного судна. По информации журналистов, инцидент произошел в районе города Басо в уезде Дунфан.

Сейчас на место происшествия направляются сотрудники экстренных служб. При этом причины ЧП пока неизвестны. То же касается количества людей, находившихся на борту самолета, и наличия пострадавших.

Информацию о крушении воздушного судна подтвердили в правоохранительных органах. В настоящее время в районе происшествия работают полицейские, которые призвали местных жителей не приближаться к месту ЧП.

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