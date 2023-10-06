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На юге Китая разбился вертолет

На юге Китая разбился вертолет Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате падения вертолета в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР.
Другие страны
6 октября 2023 г. 06:44
На юге Китая разбился вертолет

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате падения вертолета в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, ЧП произошло на территории, административно относящейся к городу Байсэ. Погибший - пилот воздушного судна, трое пострадавших - сотрудники дочерней компании, входящей в структуру государственной корпорации China Southern Power Grid Company. Они проводили инспекцию линии электропередачи сверхвысокого напряжения.

Все пострадавшие находятся в одной из местных больниц.

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Версия на азербайджанском языке Çində helikopter qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

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