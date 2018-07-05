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    На юге Китая разбился самолет-амфибия

    © AFP 2018 / STR

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще один пропал без вести в результате крушения небольшого самолета-амфибии в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел  накануне  в городе Ваньнин во время тренировочного полета. 

    На борту самолета, который принадлежал туристической компании, находились два пилота.

    Спасатели извлекли из воды тело одного из пилотов, поиски второго продолжаются, причины аварии выясняются.

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