На юге Китая разбился самолет-амфибия

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще один пропал без вести в результате крушения небольшого самолета-амфибии в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел накануне в городе Ваньнин во время тренировочного полета.
На борту самолета, который принадлежал туристической компании, находились два пилота.
Спасатели извлекли из воды тело одного из пилотов, поиски второго продолжаются, причины аварии выясняются.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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