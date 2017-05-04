На юге Китая при обрушении на стройке погибли три человека

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Жертвами обрушения на строительной площадке в провинции Юньнань на юге Китая стали три человека, еще пять получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня на стройплощадке в городе Дали. Во время строительных работ обрушилась стальная конструкция для предупреждения схода горной породы.

Причина обрушения выясняется, расследование случившегося продолжается.