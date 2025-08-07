О нас

На юге Китая по меньшей мере два человека погибли при сходе оползня

На юге Китая по меньшей мере два человека погибли при сходе оползня По меньшей мере два человека погибли в городе Гуанчжоу на юге Китая при сходе оползня из-за обильных дождей.
Другие страны
7 августа 2025 г. 07:01
На юге Китая по меньшей мере два человека погибли при сходе оползня

По меньшей мере два человека погибли в городе Гуанчжоу на юге Китая при сходе оползня из-за обильных дождей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Согласно информации, оползень повредил дома, в результате чего под завалами оказались 14 человек. К поисково-спасательным работам привлекли около 150 спасателей и пожарных, руководит операцией губернатор провинции Гуандун Ван Вэйчжун.

По последним данным, под завалами остаются пять человек. Еще семеро пострадали, а двое получили несовместимые с жизнью травмы. Власти экстренно эвакуировали тысячи местных жителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çinin cənubunda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı iki nəfər ölüb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi