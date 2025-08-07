На юге Китая по меньшей мере два человека погибли при сходе оползня

По меньшей мере два человека погибли в городе Гуанчжоу на юге Китая при сходе оползня из-за обильных дождей.
Согласно информации, оползень повредил дома, в результате чего под завалами оказались 14 человек. К поисково-спасательным работам привлекли около 150 спасателей и пожарных, руководит операцией губернатор провинции Гуандун Ван Вэйчжун.
По последним данным, под завалами остаются пять человек. Еще семеро пострадали, а двое получили несовместимые с жизнью травмы. Власти экстренно эвакуировали тысячи местных жителей.