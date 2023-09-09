На юге Китая из-за ливней эвакуировали десятки тысяч человек

Наводнения, оползни, отмены поездов отмечены в провинции Гуандун на юге Китая.

Из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в провинции Гуандун на юге Китая, эвакуированы более 80 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщает местный штаб по предотвращению наводнений, засухи и других стихийных бедствий.

Согласно информации, в провинции эвакуированы 80 048 человек, ситуация с предотвращением последствий стихии оценивается как негативная.

Из-за сильных дождей с 7 по 8 сентября в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Чжухае, Дунгуане, Чжаоцине, Фошани и других городах возникли трудности в движении транспорта. Было приостановлено движение 47 поездов железнодорожного вокзала Шэньчжэнь, железнодорожной станции Шэньчжэнь-Восточный экспресс и междугородной железной дороги Гуанчжоу - Шэньчжэнь, движение на 79 участках, 6 станциях и 1 мосту было ограничено.

Занятия в школах были приостановлены в Шэньчжэне, Чжухае, Цзянмэне, Фошане, Дунгуане и некоторых районах Гуанчжоу.