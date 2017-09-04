На юге Китая эвакуировали 70 тысяч человек из-за тайфуна "Мавар"

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Власти Китая эвакуировали около 70 тысяч человек из-за очередного тропического тайфуна "Мавар", который обрушился на провинцию Гуандун накануне вечером, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Тайфун "Мавар" достиг побережья провинции Гуандун в воскресенье вечером, принося с собой шквалистый ветер, достигающий двадцати метров в секунду.

В городах Чжухай, Чжуншань, Дунгуань и Шэньчжэнь власти объявили наивысший, "красный" уровень тревоги в связи с возможными наводнениями. Власти города Чжухай распорядились закрыть все школы из-за непрекращающегося ливня.

Сообщается, что около 10 тысяч рыбаков вернулись с промысла из-за приближающегося тайфуна, еще более 57 тысяч человек были эвакуированы из низменных районов.