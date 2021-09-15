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На юге Йемена объявили ЧП

На юге Йемена объявили ЧП Глава администрации Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди объявил чрезвычайное положение в провинциях на юге страны на фоне наступления мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) и массовых акций протеста против бедственного экономического положен
Другие страны
15 сентября 2021 г. 23:58
На юге Йемена объявили ЧП

Глава администрации Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди объявил чрезвычайное положение в провинциях на юге страны на фоне наступления мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) и массовых акций протеста против бедственного экономического положения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении в социальной сети Twitter правящего на юге Переходного совета Южного Йемена.

Ранее арабские телеканалы передали, что три человека были убиты в Адене и других городах юга Йемена во время ожесточенных столкновений между участниками акций протеста против бедственного экономического положения и отсутствия коммунальных услуг и силами безопасности, которые открыли огонь по протестующим.

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