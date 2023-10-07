На юге Израиля сообщили о повреждении электросети

Электросеть повреждена на юге Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, приходят сообщения о перебоях в подаче электроэнергии.

Электросеть повреждена на юге Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, приходят сообщения о перебоях в подаче электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Haaretz.

"На юге Израиля повреждена электросеть, сообщается об отключениях электроэнергии", - отмечается в газете.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".