На юге Израиля при нападении неизвестного убит 19-летний молодой человек

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В городе Арад на юге Израиля совершено нападение с применением холодного оружия, скончался 19-летний молодой человек.

Как передает Report, об этом сoобщает Haaretz.

По данным издания, нападение произошло на автобусной остановке. Злоумышленник скрылся, полиция ведёт его поиск.

Отмечается, что полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

"Основным направлением полицейского расследования нападения в Араде является террористическая атака", — написал пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд в Twitter.

В городе Арад и его окрестностях установлены блокпосты.