На юге Израиля неизвестный напал с ножом на людей

Полиция Израиля сообщила о попытке нападения на прохожих в городе Беэр-Шева на юге Израиля и квалифицировала случившееся как теракт. Один человек пострадал.

Полиция Израиля сообщила о попытке нападения на прохожих в городе Беэр-Шева на юге Израиля и квалифицировала случившееся как теракт. Один человек пострадал.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад было получено сообщение о нападении с ножом на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Террорист был нейтрализован на месте", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Там добавили, что в настоящий момент стражи порядка прочесывают район вокруг места происшествия, чтобы исключить любые возможные риски.

В свою очередь служба скорой помощи сообщила, что пострадал в результате происшествия 20-летний молодой человек. Он получил легкие ножевые ранения и отправлен в местную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.