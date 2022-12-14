На юге Италии разбился истребитель, погиб пилот

Истребитель Eurofighter разбился в районе итальянской провинции Трапани (остров Сицилия), спасатели обнаружили тело погибшего пилота.

Истребитель Eurofighter разбился в районе итальянской провинции Трапани (остров Сицилия), спасатели обнаружили тело погибшего пилота.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом говорится в сообщении ВВС Италии.

Военно-воздушные силы начали расследование произошедшего. Сообщается, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку - примерно в 8 км к юго-востоку от военной авиабазы Трапани-Бирджи. Его пылающие обломки были обнаружены на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

Отметим, что истребитель последнего поколения Eurofighter стоит на вооружении одного из подразделений ВВС Италии, которое обеспечивает наблюдение и защиту национального воздушного пространства благодаря системе радаров, авиационным и ракетным системам, интегрированным с системами других стран НАТО.