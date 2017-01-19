На юге Испании упал небольшой самолет, погибли два человека

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на юге Испании, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания El Mundo, инцидент произошел в четверг в муниципалитете Велес-Малага, входящем в состав автономного сообщества Андалусия. На место происшествия прибыли полиция, пожарные и спасательные службы.

Как пишет издание, жертвами авиакатастрофы стали женщина и ее 10-летняя дочь. Причины произошедшего неизвестны.