На юге Ирака седьмой день продолжаются антиправительственные акции протеста

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Тысячи жителей южных провинций Ирака вышли в воскресенье на улицы городов с требованием предоставить рабочие места, решить проблемы с нехваткой электричества и водоснабжения. Антиправительственные демонстрации, нередко перерастающие в столкновения с полицией, продолжаются седьмые сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным телеканала Sky News Arabia, в воскресенье демонстранты в очередной раз предприняли попытку штурма здания администрации Басры, в ответ силовики открыли предупредительный огонь в воздух и применили слезоточивый газ.

В результате пострадали четыре человека. Аналогичная ситуация сложилась в провинциях Ди-Кар, Кербела.

По распоряжению премьер-министра Хейдара аль-Абади силовые ведомства приведены в полную боеготовность. В провинциях Басра, Кербела, Эн-Наджаф и Майсан действует комендантский час. Как утверждает ряд СМИ, власти, опасаясь расширения протестного движения, блокировали доступ к сети Интернет и социальным сетям. В городах, охваченных протестом, закрыты госучреждения, выставлены дополнительные кордоны силовиков.

Антиправительственные акции не утихают, несмотря на объявленный премьером план по выходу из кризиса. В частности, он распорядился немедленно выделить из госбюджета $3 млрд в ответ на требования протестующих. Ранее власти объявили, что обеспечат рабочими местами 10 тыс. человек.

Мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, к воскресенью охватили практически все южные провинции Ирака: Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль. На минувшей неделе манифестанты попытались прорваться на территорию нефтекомплекса "Западная Курна - 2" в Басре, в пятницу сотни человек ворвались в международный аэропорт Эн-Наджафа, в субботу протестующие блокировали единственный пограничный с Кувейтом КПП "Сафаван". В ряде случаев протесты перерастали в стычки с силовиками, в результате десятки человек получили ранения, есть погибшие.