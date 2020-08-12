На юге Индии загорелся автобус, есть погибшие

Водитель автобуса скрылся с места происшествия

По меньшей мере пять человек погибли в Индии после того, как загорелся автобус, который направлялся в город Бангалор, столицу южного штата Карнатака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, среди погибших два ребенка и женщина, пострадавшие были госпитализированы. Водитель автобуса скрылся с места происшествия.

По имеющимся данным, частный автобус, в котором находились 32 человека, загорелся из-за короткого замыкания в двигателе.