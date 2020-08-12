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На юге Индии загорелся автобус, есть погибшие

На юге Индии загорелся автобус, есть погибшие Водитель автобуса скрылся с места происшествия
Другие страны
12 августа 2020 г. 14:44
На юге Индии загорелся автобус, есть погибшие
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По меньшей мере пять человек погибли в Индии после того, как загорелся автобус, который направлялся в город Бангалор, столицу южного штата Карнатака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, среди погибших два ребенка и женщина, пострадавшие были госпитализированы. Водитель автобуса скрылся с места происшествия.

По имеющимся данным, частный автобус, в котором находились 32 человека, загорелся из-за короткого замыкания в двигателе.

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