О нас

На юге Индии ввели обязательное ношение масок из-за роста заболеваемости COVID-19

На юге Индии ввели обязательное ношение масок из-за роста заболеваемости COVID-19 Обязательное ношение медицинских масок для людей старше 60 лет ввели в штате Карнатака из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в штате Керала.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 10:11
На юге Индии ввели обязательное ношение масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Обязательное ношение медицинских масок для людей старше 60 лет ввели в штате Карнатака в Индии из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом со ссылкой на распоряжение правительства Карнатаки сообщила газета The Indian Express.

Власти Карнатаки приняли решение об обязательном ношении масок для этой категории граждан после того, как в соседней Керале был отмечен рост заболеваемости COVID-19 и обнаружены случаи заражения вариантом коронавируса "пирола" (BA.2.86).

За последнюю неделю число заболевших в штате Керала утроилось, а с 1 по 17 декабря было зарегистрировано 10 смертей. В настоящее время в штате фиксируется более 300 заболевших COVID-19 в сутки.

В понедельник Минздрав Индии выпустил распоряжение для медицинских учреждений в штатах и союзных территориях по всей стране усилить контроль за ситуацией с коронавирусом. В опубликованном документе отмечается, что в Индии обнаружены первые случаи заражения вариантом коронавируса BA.2.86. Как подчеркнули в Минздраве, "хотя Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии, СOVID-19 продолжает распространяться" и "крайне важно сохранять постоянную бдительность в отношении ситуации с коронавирусом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda koronavirus geniş yayılıb, maska taxılması məcburi olub
Версия на английском языке Wearing masks made mandatory in southern India due to rising COVID incidence

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi