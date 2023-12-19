На юге Индии ввели обязательное ношение масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Обязательное ношение медицинских масок для людей старше 60 лет ввели в штате Карнатака из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в штате Керала.

Обязательное ношение медицинских масок для людей старше 60 лет ввели в штате Карнатака в Индии из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом со ссылкой на распоряжение правительства Карнатаки сообщила газета The Indian Express.

Власти Карнатаки приняли решение об обязательном ношении масок для этой категории граждан после того, как в соседней Керале был отмечен рост заболеваемости COVID-19 и обнаружены случаи заражения вариантом коронавируса "пирола" (BA.2.86).

За последнюю неделю число заболевших в штате Керала утроилось, а с 1 по 17 декабря было зарегистрировано 10 смертей. В настоящее время в штате фиксируется более 300 заболевших COVID-19 в сутки.

В понедельник Минздрав Индии выпустил распоряжение для медицинских учреждений в штатах и союзных территориях по всей стране усилить контроль за ситуацией с коронавирусом. В опубликованном документе отмечается, что в Индии обнаружены первые случаи заражения вариантом коронавируса BA.2.86. Как подчеркнули в Минздраве, "хотя Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии, СOVID-19 продолжает распространяться" и "крайне важно сохранять постоянную бдительность в отношении ситуации с коронавирусом".