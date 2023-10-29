О нас

На юге Индии произошел взрыв, есть погибший и раненые

На юге Индии произошел взрыв, есть погибший и раненые Минимум 1 человек погиб, 36 пострадали в результате взрыва на съезде организации "Свидетели Иеговы" в штате Керала.
Другие страны
29 октября 2023 г. 13:00
На юге Индии произошел взрыв, есть погибший и раненые

Минимум 1 человек погиб, 36 пострадали в результате взрыва на съезде организации "Свидетели Иеговы" в штате Керала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава полиции штата Шаик Дарвеш Сахеб.

"Инцидент зафиксирован в пригороде города Кочи Каламассери. Взрыв произошел в конференц-центре, где проходил трехдневный региональный съезд представителей "Свидетелей Иеговы". По предварительной версии, взорвалось самодельное взрывное устройство. Мы установим, кто стоит за этим и примем очень строгие меры. В то же время я призываю всех сохранять спокойствие и не распространять провокационные сообщения в социальных сетях", - отметил глава полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi