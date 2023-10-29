На юге Индии произошел взрыв, есть погибший и раненые

Минимум 1 человек погиб, 36 пострадали в результате взрыва на съезде организации "Свидетели Иеговы" в штате Керала.

Минимум 1 человек погиб, 36 пострадали в результате взрыва на съезде организации "Свидетели Иеговы" в штате Керала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава полиции штата Шаик Дарвеш Сахеб.

"Инцидент зафиксирован в пригороде города Кочи Каламассери. Взрыв произошел в конференц-центре, где проходил трехдневный региональный съезд представителей "Свидетелей Иеговы". По предварительной версии, взорвалось самодельное взрывное устройство. Мы установим, кто стоит за этим и примем очень строгие меры. В то же время я призываю всех сохранять спокойствие и не распространять провокационные сообщения в социальных сетях", - отметил глава полиции.