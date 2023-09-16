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На юге Индии продлили закрытие учебных заведений из-за вспышки вируса Нипах

На юге Индии продлили закрытие учебных заведений из-за вспышки вируса Нипах Власти округа Кожикоде в южном индийском штате Керала продлили до 24 сентября закрытие всех учебных заведений из-за вспышки смертельного вируса Нипах.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 08:12
На юге Индии продлили закрытие учебных заведений из-за вспышки вируса Нипах

Власти округа Кожикоде в южном индийском штате Керала продлили до 24 сентября закрытие всех учебных заведений из-за вспышки смертельного вируса Нипах.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, все школы, колледжи и вузы в Кожикоде были закрыты в четверг и пятницу. Решение продлить ограничения принято после того, как в округе был выявлен шестой заразившийся. При этом онлайн-занятия будут продолжаться в течение всей недели, сообщили местные власти.

Министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж в минувшую пятницу сообщила журналистам, что в списке лиц, контактировавших с заболевшими, насчитывается 1 080 человек, а в субботу, по данным ведомства, в него были включены еще 130 человек. Все они находятся под наблюдением. 327 человек из них являются медицинскими работниками.

Первые заболевшие были выявлены 11 сентября. В настоящее время скончалось два человека, еще четверо заболевших проходят лечение в больницах штата.

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