На юге Индии обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян

В индийском штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

"В штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку", - говорится в статье.

Полученные данные стали результатом совместного исследования, проведенного специалистами Индийского совета медицинских исследований (ICMR), института вирусологии и ряда диагностических лабораторий.

Они установили, что речь идет о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Также установлено, что из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом 9 ранее совершили поездки за рубеж.