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    На юге Индии несколько десятков тигров сбежали из заповедника из-за пожара

    Животные могут представлять опасность для населения

    Баку. 26 Сентября. REPORT.AZ/ Десятки тигров вынуждены были спасаться бегством от лесного пожара в заповеднике Сатьямангалам в штате Тамилнаду на юге Индии и теперь могут представлять опасность для местного населения.

    Как передает Report, об этом сообщили журналистам представители природоохранных служб штата.

    По их данным, "пожар, вспыхнувший накануне, охватил свыше 150 гектаров джунглей и вынудил хищников к экстренной эвакуации". "Очаг возгорания локализован, однако жителям близлежащих районов необходимо соблюдать осторожность, поскольку дикие животные, покинувшие привычные места обитания, могут оказаться в опасной близости от поселений", - отмечают специалисты.

    Заповедник Сатьямангалам был создан в 2008 году в рамках национальной программы "Тигр". По последним оценкам, здесь обитает свыше 110 тигров.

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