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    На юге Индии из-за шторма погибли не менее 20 человек

    Еще около сотни числятся пропавшими без вести© AP Photo / Anupam Nath

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 100 получили травмы в результате обрушившегося на юго-западные районы Индии тропического циклона "Окхи". Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям штата Тамилнад.

    "Еще около сотни числятся пропавшими без вести", - заявили в управлении.

    По данным спасателей, шторм полностью уничтожил более 70 жилых домов в Тамилнаде, при этом еще порядка 1,1 тыс. были повреждены.

    Всего за последние несколько суток спасены почти 700 человек.

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