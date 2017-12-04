На юге Индии из-за шторма погибли не менее 20 человек

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 100 получили травмы в результате обрушившегося на юго-западные районы Индии тропического циклона "Окхи". Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям штата Тамилнад.

"Еще около сотни числятся пропавшими без вести", - заявили в управлении.

По данным спасателей, шторм полностью уничтожил более 70 жилых домов в Тамилнаде, при этом еще порядка 1,1 тыс. были повреждены.

Всего за последние несколько суток спасены почти 700 человек.