На юге Индии из-за проливных дождей погибли по меньшей мере 10 человек

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек стали жертвами проливных дождей, обрушившихся на индийские штаты Телингана и Андхра-Прадеш. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Hindustan Times.

Обильные дожди затопили несколько расположенных в низинах поселков, а начавшийся вслед за ними град уничтожил немалую часть посевов риса. Шквалистый ветер вырывал с корнями деревья и обрушивал столбы линий электропередачи, что стало причиной обесточивания целых районов.

Напомним, сложная ситуация сложилась и на севере Индии, где в результате мощной песчаной бури и грозовых ливней за несколько дней погибли почти 130 человек.